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Власть

Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву

Таджикский анклав Ворух, находящийся в Баткенской области, по итогам договоренностей КР и РТ, станет меньше. 19 марта председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша рассказал депутатам, о чем договорились стороны.

  • Информации по обмену территориями предоставили очень много, поэтому 24.kg выпустит несколько материалов, посвященных делимитации кыргызско-таджикской границы. На данный момент договор по границе ратифицирован
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«Было много жалоб со стороны местных жителей, что анклав с каждым годом увеличивается, что это нужно остановить. 19 тысяч гектаров стал занимать анклав, расширяясь с 1991 года. В итоге после переговоров территория анклава составляет 14,5 гектара. Что подразумевается под расширением? Там нет населенных пунктов, увеличивали территорию в основном за счет пастбищных угодий, или строили сараи, ставили тандыры. Мы все это исследовали. Нам показывали тандыр и говорили, что он 100 лет уже тут стоит и что это их земля. В итоге мы сократили до первых территорий», — рассказал Камчыбек Ташиев.

На карте старые границы отмечены синим, новые — красным.

из материалов, представленных в Жогорку Кенеше
Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Ворух
При этом, по его словам, дополнительно по просьбе таджикской стороны Кыргызстан выделил 1 тысячу гектаров пастбищных угодий.

«После сокращения территории Воруха, у них не осталось пастбищ. Они попросили земли для своего скота. Просили 5 тысяч гектаров. Мы отказались, потому что тогда Ворух стал бы больше прежнего. Мы согласились на одну тысячу гектара. В ответ мы попросили столько же гектаров, но не просто участков, а равнозначных пастбищных угодий», — пояснил глава ГКНБ.

На карте эти тысяча гектаров отмечены желтым.

из материалов, представленных в Жогорку Кенеше
Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Выделенные пастбища в анклаве Ворух

Ташиев отметил, что дорога вокруг Воруха будет достроена вдоль границ анклава, чтобы предотвратить дальнейшее расширение территории.

Взамен Кыргызстан получил тысячу гектаров в Чон-Алайском районе — 670 гектаров на участке Караганды-Сай и 330 гектаров на участке Унжу-Булак.

из материалов, представленных в Жогорку Кенеше
Фото из материалов, представленных в Жогорку Кенеше. Пастбища в Алайском районе

Ссылка: https://24.kg/vlast/323639/
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