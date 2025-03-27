Ворух стал меньше. Как договорились Кыргызстан и Таджикистан по анклаву

Таджикский анклав Ворух, находящийся в Баткенской области, по итогам договоренностей КР и РТ, станет меньше. 19 марта председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша рассказал депутатам, о чем договорились стороны.
- Информации по обмену территориями предоставили очень много, поэтому 24.kg выпустит несколько материалов, посвященных делимитации кыргызско-таджикской границы. На данный момент договор по границе ратифицирован.
«Было много жалоб со стороны местных жителей, что анклав с каждым годом увеличивается, что это нужно остановить. 19 тысяч гектаров стал занимать анклав, расширяясь с 1991 года. В итоге после переговоров территория анклава составляет 14,5 гектара. Что подразумевается под расширением? Там нет населенных пунктов, увеличивали территорию в основном за счет пастбищных угодий, или строили сараи, ставили тандыры. Мы все это исследовали. Нам показывали тандыр и говорили, что он 100 лет уже тут стоит и что это их земля. В итоге мы сократили до первых территорий», — рассказал Камчыбек Ташиев.
На карте старые границы отмечены синим, новые — красным.
«После сокращения территории Воруха, у них не осталось пастбищ. Они попросили земли для своего скота. Просили 5 тысяч гектаров. Мы отказались, потому что тогда Ворух стал бы больше прежнего. Мы согласились на одну тысячу гектара. В ответ мы попросили столько же гектаров, но не просто участков, а равнозначных пастбищных угодий», — пояснил глава ГКНБ.
На карте эти тысяча гектаров отмечены желтым.
Ташиев отметил, что дорога вокруг Воруха будет достроена вдоль границ анклава, чтобы предотвратить дальнейшее расширение территории.
Взамен Кыргызстан получил тысячу гектаров в Чон-Алайском районе — 670 гектаров на участке Караганды-Сай и 330 гектаров на участке Унжу-Булак.