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Власть

Садыр Жапаров ратифицировал договор о кыргызско-таджикской границе

Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора между Кыргызстаном и Таджикистаном о кыргызско-таджикской государственной границе. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

Закон, принятый Жогорку Кенешем 19 марта 2025 года, определяет прохождение линии кыргызско-таджикской государственной границы. Ратификация договора завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для его вступления в силу.

Отмечается, что договорно-правовая база между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе направлена на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Ожидается, что это создаст благоприятные условия для граждан обеих стран, особенно в приграничных районах, и будет способствовать дальнейшему социально-экономическому и гуманитарному сотрудничеству.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323891/
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