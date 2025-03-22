Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев — кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

Администрация президента Соединенных Штатов заявила, что лишит временного правового статуса более полумиллиона мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Мигранты, не имеющие законных оснований для пребывания в США, предупреждены о необходимости покинуть страну до 24 апреля, когда их разрешения на работу и защита от депортации будут отменены.

В 2022 году администрация президента Джо Байдена запустила программу CHNV по легализации мигрантов. Тем из них, у кого были американские спонсоры, а также ближайшим родственникам мигрантов разрешалось прибыть в Штаты и оставаться там в течение двух лет по временному иммиграционному статусу, дающему разрешение на въезд и временное пребывание.

Администрация Байдена утверждала, что это поможет пресечь нелегальное пересечение границы на южной границе Соединенных Штатов.

Всего в рамках программы CHNV в США приехали 530 тысяч мигрантов. Неизвестно, скольким из них удалось получить другой правовой статус, который позволил бы им оставаться в Штатах на законных основаниях.

Дональд Трамп приостановил программу, как только вступил в должность.

Ранее американское Министерство внутренней безопасности обвинило чиновников предыдущей администрации в том, что они якобы «предоставляли мигрантам возможность конкурировать за рабочие места и ущемляли американских рабочих».

Вместе с тем в уведомлении Федерального реестра Соединенных Штатов говорится, что некоторым из тех, кто находится в США по программе CHNV, может быть разрешено остаться «в каждом конкретном случае».

Также сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, бежавших в Штаты во время конфликта с Россией.