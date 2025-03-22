13:37
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Власть

Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев

Дональд Трамп аннулировал разрешение на пребывание для 530 тысяч иностранцев — кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев.

Администрация президента Соединенных Штатов заявила, что лишит временного правового статуса более полумиллиона мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

Мигранты, не имеющие законных оснований для пребывания в США, предупреждены о необходимости покинуть страну до 24 апреля, когда их разрешения на работу и защита от депортации будут отменены.

В 2022 году администрация президента Джо Байдена запустила программу CHNV по легализации мигрантов. Тем из них, у кого были американские спонсоры, а также ближайшим родственникам мигрантов разрешалось прибыть в Штаты и оставаться там в течение двух лет по временному иммиграционному статусу, дающему разрешение на въезд и временное пребывание.

Администрация Байдена утверждала, что это поможет пресечь нелегальное пересечение границы на южной границе Соединенных Штатов.

Всего в рамках программы CHNV в США приехали 530 тысяч мигрантов. Неизвестно, скольким из них удалось получить другой правовой статус, который позволил бы им оставаться в Штатах на законных основаниях.

Дональд Трамп приостановил программу, как только вступил в должность.

Ранее американское Министерство внутренней безопасности обвинило чиновников предыдущей администрации в том, что они якобы «предоставляли мигрантам возможность конкурировать за рабочие места и ущемляли американских рабочих».

Вместе с тем в уведомлении Федерального реестра Соединенных Штатов говорится, что некоторым из тех, кто находится в США по программе CHNV, может быть разрешено остаться «в каждом конкретном случае».

Также сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, бежавших в Штаты во время конфликта с Россией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323586/
просмотров: 951
Версия для печати
Материалы по теме
Число детей кыргызстанцев, оставшихся без попечения родителей за рубежом, растет
Профессора медицины депортировали из США из-за поддержки «Хезболлы»
Тела членов семьи, погибшей в Чикаго, доставили в Кыргызстан
Кыргызстанец погиб в ДТП в США
Уехала за мечтой — Юлия Воцлава из Бишкека о жизни и работе в Молдове
Ужесточить правила въезда в США для граждан 43 стран хочет Белый дом (перечень)
США поздравили Таджикистан и Кыргызстан с подписанием исторического соглашения
Власти Великобритании и Франции разрабатывают план безопасности Украины
Деятельность Маска не помогла. Федеральные расходы США достигли $603 миллиардов
За рубежом находятся около 600 тысяч кыргызстанцев
Популярные новости
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об&nbsp;отсутствии брака по&nbsp;200 сомов Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов
Камчыбек Ташиев: Не&nbsp;удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова Камчыбек Ташиев: Не удивляйтесь, если ЦИК лишит мандата Султанбая Айжигитова
Переговоры с&nbsp;Россией по&nbsp;Украине вступают в&nbsp;&laquo;критическую стадию&raquo;&nbsp;&mdash; Дональд Трамп Переговоры с Россией по Украине вступают в «критическую стадию» — Дональд Трамп
Мы&nbsp;не&nbsp;можем отказать таджикам в&nbsp;воде. Камчыбек Ташиев о&nbsp;водозаборе &laquo;Головной&raquo; Мы не можем отказать таджикам в воде. Камчыбек Ташиев о водозаборе «Головной»
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
22 марта, суббота
13:33
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргы...
13:23
Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке
13:07
Но душою среди гор, как прежде, я... Алыкулу Осмонову исполнилось бы 110 лет
13:01
Справка об отсутствии брака за 200 сомов. Ответ госучреждения «Кызмат»
12:30
На музыкальный конкурс «Интервидение» выделили 750 миллионов рублей