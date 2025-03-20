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Власть

Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов

В Центре обслуживания населения продают справку об отсутствии брака по 200 сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что на электронном портале «Тундук» указан семейный статус каждого гражданина, но, несмотря на это, нотариусы требуют справку.

«У тех, кто женат, замужем, проблем нет. Но тех, кто холост, заставляют получать справку из ЦОН за 200 сомов. И мы, и президент говорим о том, что нужна цифровизация, а ЦОН, как только перешел в ведение управделами главы государства, стал продавать эту справку. Эта практика началась два или три месяца назад», — сказал нардеп.

По его словам, по этой проблеме возмущаются и нотариусы.

Отвечая на вопрос, заместитель министра юстиции Зарылбек уулу Алмазбек напомнил, что в стране введена электронная система e-notariat, и пообещал проработать озвученный Дастаном Бекешевым вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323500/
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