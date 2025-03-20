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Власть

Девять миллионов много. Депутат просит снизить избирательный залог для партий

На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев заявил, что 9 миллионов сомов избирательного залога для партий много и его нужно снизить.

Народные избранники обсуждают законопроект, который вводит новую систему выборов в парламент. Вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, предлагают внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе.

То есть в стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата, одна из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.

По словам Балбака Тулобаева, политическим партиям даже 1 миллионов сомов найти тяжело.

«Вы так убьете политобъединения. Это значит, что только крупные партии смогут участвовать в выборах. И даже 300 тысяч сомов много для одного кандидата, гражданам в регионах особенно. Эту сумму тоже нужно снизить», — сказал нардеп.

Один из инициаторов проекта закона депутат Марлен Маматалиев напомнил, что, когда документ выносили на общественное обсуждение, избирательный залог для самовыдвиженцев составлял 100 тысяч сомов, для партий — 3 миллиона сомов, если она выдвигает 30 кандидатов по каждому многомандатному территориальному избирательному округу.

Нардеп не объяснил, почему вдруг подняли сумму избирательного залога, но сказал, что депутаты сами решат вопрос снижения залога путем голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323443/
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