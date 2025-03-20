Спикер призвал граждан произносить правильно на кыргызском названия улиц

На заседании Жогорку Кенеша спикер призвал граждан произносить правильно на кыргызском языке названия улиц и проспектов, которые названы в честь видных деятелей Кыргызстана.

«Например, все мы говорим на государственном языке улица Ахунбаева, это неправильно. Ахунбаев должно быть. Не Токтогула, а Токтогул, не Абдымомунова, а Абдымомунов и так далее. Говорим, увидимся на Масалиева, он стоит на Токтогула. На кыргызском языке должны говорить, «Ахунбаев көчөсү, Токтогул көчөсү», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он также поручил мэрии указать названия всех улиц на государственном языке.