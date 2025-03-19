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Власть

Жогорку Кенеш принял соглашения по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях

На заседании Жогорку Кенеша депутаты приняли законопроекты по кыргызско-таджикской границе в трех чтениях.

Народные избранники одобрили ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о кыргызско-таджикской Государственной границе, соглашения между КР и РТ о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог и соглашение между кабмином КР и правительством РТ по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.

Отметим, что сегодня состоялось совместное заседание комитетов Жогорку Кенеша:

  • по международным делам, обороне, безопасности и миграции;
  • по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту;
  • по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
  • по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству;
  • по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию;
  • по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Шесть комитетов также одобрили вышеуказанные соглашения в трех чтениях.

13 марта в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан стороны подписали соглашение о границе между двумя государствами. Теперь документы должны ратифицировать парламенты двух стран, после чего их вновь подпишут главы государств и начнется процесс демаркации границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323323/
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