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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа: версия Белого дома

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп накануне провели второй телефонный разговор, который продолжался два с половиной часа. Кремль прокомментировал итоги беседы. Сегодня мнением поделился лидер Соединенных Штатов.

Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, комментируя телефонный разговор Трампа и Путина, заявил, что «два великих лидера объединились ради блага человечества». По его словам, дискуссии по Украине приносят «позитивные результаты», стороны прорабатывают детали полного прекращения огня.

Сам Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News и заявил, что у РФ есть преимущество, поскольку ее Вооруженные силы окружили около 2,5 тысячи солдат ВСУ. Он также уточнил, что прекращение военной помощи Украине не обсуждалось в ходе разговора с Владимиром Путиным.

Лидер России согласился временно прекратить атаки на украинские энергетические объекты, но отказался одобрить полное 30-дневное прекращение огня, которое, как считает Дональд Трамп, должно стать первым шагом к заключению долгосрочного мирного соглашения.

Напомним, в Кремле ранее уточнили — Владимир Путин в ходе разговора сказал, что «ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставление разведывательной информации Киеву».

«У нас был отличный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах... Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали», — сказал президент США журналистам.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит мораторий на удары по энергетике, когда он узнает о деталях переговоров от Дональда Трампа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323241/
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