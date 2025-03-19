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Общество

Обмен пленными и отказ от ударов по энергетике. О чем еще говорили Путин и Трамп

На сайте Кремля появилось сообщение о результатах телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет ВВС.

Судя по данным Кремля, единственной реальной договоренностью между лидерами стало согласие Путина на предложение Трампа для двух сторон конфликта на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

«Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду», — сказано в сообщении.

В сообщении Кремля нет данных о каких-либо конкретных договоренностях, открывающих путь к 30-дневному перемирию, на которое под давлением Вашингтона согласилась Украина.

«Подтвердив принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта, президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — сказано в сообщении.

Путин также призвал «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности».

Что еще сообщил Кремль:

  • Путин рассказал Трампу о запланированном на 19 марта обмене военнопленными между Украиной и Россией по формуле «175 на 175».
  • Путин также сообщил, что Россия «в качестве жеста доброй воли» передаст Киеву 23 тяжело раненных украинских военнослужащих.
  • Путин и Трамп «широко обсудили Ближний Восток как регион для потенциального сотрудничества, чтобы предотвратить дальнейшие конфликты».
  • Они также обсудили необходимость прекратить распространение стратегических вооружений.
  • Лидеры США и России согласились, что «Иран никогда не должен получить возможность уничтожить Израиль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323235/
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