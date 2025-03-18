09:45
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Власть

Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре

Кыргызская Республика приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджана и Министерства иностранных дел Армении о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими странами. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

«Выражаем поддержку усилиям сторон по заключению мирного соглашения, которое должно стать историческим событием в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Кыргызстан выступает за установление долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе и в этой связи с большим оптимизмом отмечает конструктивный характер процесса нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в тексте заявления МИД.

Ранее сообщалось, что Армения готова обсуждать сроки и место подписания мирного соглашения с Азербайджаном. МИД Армении подтвердил договоренность с Азербайджаном по проекту мирного соглашения. Заявлено о готовности начать консультации о сроках и месте подписания документа. О согласовании последних спорных пунктов соглашения также уведомил МИД Азербайджана.

Напомним, власти двух республик несколько месяцев не могли согласовать два пункта мирного соглашения из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.

Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном проходит на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023 году, когда Азербайджан полностью восстановил контроль над регионом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323107/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Конец конфликтам? Азербайджан и Армения готовы подписать мирный договор
Легализация авто с иностранными номерами будет стоить 102 тысячи сомов
Транзакции по картам «Мир» прекратились в Кыргызстане — Нацбанк
Мирный план Трампа по Украине озвучат на Мюнхенской конференции по безопасности
Строительство малой ГЭС и швейной фабрики одобрили Азербайджан и Кыргызстан
В Бишкеке воздушные линии электропередачи хотят заменить подземным кабелем
Армению заинтересовал значительный экономический рост Кыргызстана
Кыргызстан и Армения договорились активизировать сотрудничество
В школах Бишкека предложили обучать азербайджанскому языку
Азербайджан прекращает сотрудничество с USAID — глава МИД
Популярные новости
ООН поздравила Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан с&nbsp;подписанием договора о&nbsp;госгранице ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Ввести в&nbsp;школах предмет по&nbsp;вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на&nbsp;заявления Владимира Путина Прекращение огня. Дональд Трамп отреагировал на заявления Владимира Путина
Бизнес
Гамма-нож: операция головного мозга без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция головного мозга без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
18 марта, вторник
09:45
Бюджетную поддержку возведения «Камбар-Аты-1» обсудили кабмин и Всемирный банк Бюджетную поддержку возведения «Камбар-Аты-1» обсудили...
09:41
Учреждено посольство Кыргызстана в Эфиопии
09:36
Внимание! Большой район Бишкека останется без холодной воды
09:32
Прием в школу. Что делать детям с российским и иным гражданством
09:30
ОСАГО. С начала 2025 года Госстрах выплатил компенсацию 32 гражданам