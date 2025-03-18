Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре

Кыргызская Республика приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджана и Министерства иностранных дел Армении о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими странами. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.

«Выражаем поддержку усилиям сторон по заключению мирного соглашения, которое должно стать историческим событием в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Кыргызстан выступает за установление долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе и в этой связи с большим оптимизмом отмечает конструктивный характер процесса нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в тексте заявления МИД.