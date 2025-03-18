Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре

Кыргызская Республика приветствует заявления Министерства иностранных дел Азербайджана и Министерства иностранных дел Армении о завершении переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между этими странами. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство.
«Выражаем поддержку усилиям сторон по заключению мирного соглашения, которое должно стать историческим событием в отношениях между Азербайджаном и Арменией.
Кыргызстан выступает за установление долгосрочного мира и стабильности в Южном Кавказе и в этой связи с большим оптимизмом отмечает конструктивный характер процесса нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — говорится в тексте заявления МИД.
Ранее сообщалось, что Армения готова обсуждать сроки и место подписания мирного соглашения с Азербайджаном. МИД Армении подтвердил договоренность с Азербайджаном по проекту мирного соглашения. Заявлено о готовности начать консультации о сроках и месте подписания документа. О согласовании последних спорных пунктов соглашения также уведомил МИД Азербайджана.
Напомним, власти двух республик несколько месяцев не могли согласовать два пункта мирного соглашения из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.
Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном проходит на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023 году, когда Азербайджан полностью восстановил контроль над регионом.