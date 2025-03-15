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Власть

Конец конфликтам? Азербайджан и Армения готовы подписать мирный договор

Армения готова обсуждать сроки и место подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство Армении подтвердило договоренность с Азербайджаном по проекту мирного соглашения. Заявлено о готовности начать консультации о сроках и месте подписания документа. Ранее о согласовании последних спорных пунктов соглашения сообщил и МИД Азербайджана.

«Официальный Баку предпочел выступить с односторонним заявлением. Министерство иностранных дел Армении подтверждает факт согласования проекта соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» и завершении переговоров по согласованию проекта», — говорится в сообщении официального Еревана.

Напомним, власти двух республик несколько месяцев не могли согласовать два пункта мирного соглашения из 17 — отказ от взаимных судебных исков и обязательство о неразмещении посторонних сил на армяно-азербайджанской границе.

Баку для заключения мирного соглашения выдвигал условие об изменении Конституции Армении. В документе содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, согласно которой Нагорный Карабах входит в состав страны. Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией к республике. Армянские власти заявляли о необходимости вынести вопрос об изменении Основного закона на референдум.

Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном проходит на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, который завершился в 2023-м, когда Азербайджан полностью восстановил контроль над регионом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322920/
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