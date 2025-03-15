На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек

Сегодня, 15 марта, президент Садыр Жапаров дал старт строительству городка, рассчитанного на 60 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что многофункциональный комплекс Royal Central Park будет возведен на месте ипподрома «Ак-Кула». Заниматься строительством будет иностранная компания, с которой в прошлом году кабинет министров подписал инвестиционное соглашение.

«Сегодня мы готовы приступить к реализации этого инвестиционного проекта стоимостью порядка $3 миллиардов. На территории бывшего ипподрома планируется построить 23 тысячи квартир, торговый центр площадью 45 тысяч квадратных метров, а также 55-этажный центр с коммерческими и офисными помещениями. Кроме того, предусмотрено возведение школ, больниц, гостиниц и других социальных объектов. Запланированы также парк, искусственное озеро и зеленые насаждения», — отметил Садыр Жапаров в своей речи.

Сообщается, что городок рассчитан на 60 тысяч человек. Проект разработан японской архитектурной компанией Nikken Sekkei.

О планах снести ипподром и начать на его месте строительство другого объекта власти начали говорить еще в 2023-м. В последующем имущественный комплекс трижды выставлялся на публичные торги, а в июле прошлого года мэрия столицы внесла на рассмотрение в горкенеш проект постановления о приватизации. Таким образом, стало известно, кто купит ипподром «Ак-Кула». Редакция 24.kg выясняла, что известно об этих компаниях.