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Власть

Минприроды не знает точное количество ледников в Кыргызстане

Точных данных по количеству ледников в Кыргызстане в настоящее время нет. Об этом на заседании парламентской фракции «Альянс» заявил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кубат Касеинов.

По его словам, есть данные по ледникам в стране за 1970-е годы, и если сравнивать с нынешними сведениями, то их количество с того времени сократилось на 16 процентов.

«У разных институтов и государственных органов различные данные, и они не совпадают. Примерно более 8 тысяч ледников. В интернете мы читали, что есть 9 тысяч 54 ледника», — сказал заместитель министра природных ресурсов.

По его словам, одна из причин таяния ледников — выдача большого количества лицензий на добычу полезных ископаемых.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322859/
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