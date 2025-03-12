Мэр города Ош предлагает вывести кладбища за пределы города

Мэр Оша Женишбек Токторбаев предложил вывести кладбища за пределы города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По данным градоначальника, на территории города находится 49 кладбищ общей площадью 200 гектаров. Из них 14 кладбищ закрыты и больше не используются для захоронений, работают 35 кладбищ. Это означает, что город окружен могилами со всех сторон.

Пять кладбищ, которыми перестали пользоваться от 30 до 40-50 лет назад с момента закрытия, не обслуживаются, не очищаются и находятся в плохом санитарном состоянии.

В связи с этим городские власти провели собрание для получения предложений и мнений соответствующих учреждений и религиозных деятелей по использованию пяти кладбищ, закрытых более 30 лет назад, в других целях согласно законам и правилам шариата.

Религиозные представители и официальные лица сообщили, что разрешается использовать территории заполненных и закрытых кладбищ для озеленения, посадки деревьев, строительства мечетей, медресе или музеев на благо общества.

Также отмечено, что 35 действующих кладбищ в городе можно будет перемещать или использовать в других целях только через 25-30 лет после их заполнения. Поэтому территориальному управлению Алымбек-Датка внесено предложение о закрытии действующих мест захоронения в разных частях города с расширением территории нового кладбища общей площадью более 13 гектаров.