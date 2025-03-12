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Власть

ЖК принял соглашение с Турцией об управлении кыргызско-турецкой больницей

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял соглашение с Турцией о совместном управлении кыргызко-турецкой больницей имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Соглашение предусматривает обучение максимум 20 кыргызских врачей в Турции в год, а также поддержку совершенствования учебных программ для подготовки врачей и медицинских специализаций в Кыргызстане.

Соглашение о совместном управлении будет подписано на пять лет и каждые пять лет будет продлеваться на такой же срок. Финансироваться больница будет турецкой стороной. Размер финансирования — $32 миллиона. В эту сумму не входит заработная плата турецкого персонала, ее Турция будет выплачивать без перевода в бюджет больницы.

В справке-обосновании к документу говорится, что за обследование, диагностику и лечение пациенты платят по тарифам, установленным законодательством КР.

Больница кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке была открыта в 2021 году, хотя ее строительство завершилось еще в 2017-м. 

В 2024 году больнице присвоили имя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующий указ подписал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322570/
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