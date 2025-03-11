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Власть

В случае возвращения Максим и Жаныш Бакиевы окажутся в тюрьме — президент

В интернете распространяются сообщения о том, что Максим Бакиев, сын бывшего президента Курманбека Бакиева, якобы прилетел в Бишкек на частном самолете. Эти слухи вызвали активные дискуссии в обществе.

ГКНБ официально опроверг данную информацию, однако общественное обсуждение не утихает.

Президент КР Садыр Жапаров дал по этому поводу комментарий агентству «Кабар».

«Максим и Жаныш Бакиевы были приговорены к пожизненному заключению. Если они вернутся, то сразу попадут в тюрьму. Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить. Он не подлежит пересмотру. Поэтому в их выдаче было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму», — сказал он.

Высказался глава государства и по персоне экс-президента КР Курманбека Бакиева.

«Что касается Курманбека Бакиева, то по нему ведутся переговоры. Нам говорят: «Если не посадите, то готовы его передать». Аналогичная ситуация и с Сапаром Исаковым: «Если не посадите, готовы передать хоть сегодня». Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить по делу ТЭЦ, по делу музея? Пусть расскажут, кто и сколько денег получил. А возвращение украденных средств в бюджет — это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили.

То же касается и Курманбека Бакиева. Речь идет о том, сколько денег хранилось в ячейках. Также обсуждается похищенный из офиса Максима золотой концентрат. Каков был его объем в тоннах?

Мы могли бы заслушать его, как вторую сторону по событиям апреля, июня и другим делам и, наконец, поставить в них точку. Ведь народ уже 15 лет требует: «Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?» — добавил Садыр Жапаров.

«Те, кто распространяет ложную информацию, вероятно, услышали об этих переговорах. Вот и решили раздуть слух о Максиме Бакиеве. Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет», — резюмировал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322357/
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