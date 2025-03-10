В ГКНБ прокомментировали информацию о прилете в Кыргызстан Максима Бакиева

Информация о том, что в Кыргызстан прибыл сын беглого президента Курманбека Бакиева Максим, не соответствует действительности. Об этом 24.kg заявили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Журналист-расследователь Болот Темиров у себя на странице в Facebook опубликовал фотографию Максима Бакиева и написал, что сын беглого главы государства прибыл в Бишкек на частном самолете и расположился в одном из отелей.

«Эта информация не соответствует действительности. Если бы действительно Максим Бакиев прибыл в столицу, то его сразу же задержали бы», — отметили в ГКНБ.

Еще в мае 2023 года президент Садыр Жапаров заявлял, что Курманбек Бакиев, его братья и дети официально в розыске, и если они прибудут в КР, то сразу же будут арестованы.

Напомним, в 2014-м Максима Бакиева приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Приговор оглашен заочно.