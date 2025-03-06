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Власть

Минсельхоз хочет обязать фермеров резать скот на продажу только в бойнях

На заседании Жогорку Кенеша первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев рассказал депутатам, что собаки раскапывают места захоронения больного скота и становятся переносчиками эхинококкоза и альвеококкоза.

Поэтому министерство предлагает поправки в законы, которыми предлагается обязать фермеров резать скот на продажу исключительно в бойнях. Также Минсельхоз предлагает штрафы за нарушение законодательства в области ветеринарии, в том числе за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов трупов животных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321989/
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