Минсельхоз хочет обязать фермеров резать скот на продажу только в бойнях

На заседании Жогорку Кенеша первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Жаныбек Керималиев рассказал депутатам, что собаки раскапывают места захоронения больного скота и становятся переносчиками эхинококкоза и альвеококкоза.

Поэтому министерство предлагает поправки в законы, которыми предлагается обязать фермеров резать скот на продажу исключительно в бойнях. Также Минсельхоз предлагает штрафы за нарушение законодательства в области ветеринарии, в том числе за нарушение правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов трупов животных.