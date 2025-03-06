Минсельхоз Кыргызстана хочет штрафовать ветеринаров. За какие нарушения

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности инициировало и внесло на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, которым предлагается ввести новые штрафы за нарушения законодательства в области ветеринарии.

Так, штрафы в размере 5,5 тысячи сомов для физлиц и 17 тысяч для юрилиц предлагается ввести за следующие нарушения:

ветеринарно-санитарных правил относительно профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных;

норм содержания, эксплуатации, транспортировки (перевозки), перегона и реализации животных;

правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов трупов животных;

выпас скота на территории скотомогильников, биотермических ям, крематориев;

неисполнение либо ненадлежащее исполнение лицами, осуществляющими частную ветеринарную практику, профессиональных обязанностей, делегированных отдельных государственных полномочий на договорной основе, злоупотребление своими полномочиями, нарушение законодательства в области ветеринарии, пищевой безопасности, обращения ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок, сокрытие фактов возникновения заразных болезней животных и обстоятельств, создающих угрозу их возникновения и распространения;

правил и требований ветеринарных лабораторий относительно достоверности и объективности проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы, диагностических исследований и выдачи их результатов.

Существующий штраф за нарушение правил и условий карантина животных и других карантинных ограничений предлагается увеличить с 5,5 тысячи для физлиц до 7,5 тысячи сомов. За это же нарушение ввести штраф для юрлиц в 23 тысячи сомов.

Ввести штрафы в размере 7,5 тысячи для физлиц и 23 тысяч сомов для юрлиц предлагается за:

нарушение ветеринарно-санитарных норм и требований к ведению аквакультуры;

нарушение ветеринарно-санитарных норм и требований к буферным зонам прудовых и бассейновых рыбоводных хозяйств;

нарушение рыбоводно-биологических норм и требований в рыбоводных хозяйствах по выращиванию товарной рыбы и рыбопосадочного материала.

За нарушение установленного порядка ввоза, акклиматизации и вселения в водоемы новых видов водных биологических ресурсов без соответствующего научного биологического обоснования и положительного заключения экологической экспертизы предлагается штрафовать физлица на 7,5 тысячи сомов, а юрлица — на 30 тысяч.

Также предлагается штрафовать на 12,5 тысячи сомов физлица и 35 тысяч — юрлица за: