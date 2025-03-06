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Власть

Главу кабмина депутаты предлагают назначать без стажа работы на госслужбе

Главу кабмина депутаты Жогорку Кенеша предлагают назначать без стажа работы на государственной и муниципальной службе. Соответствующий законопроект поступил в парламент.

Инициаторы отмечают, что, согласно Закону «О кабинете министров», председатель кабмина, его заместители, министры и главы государственных комитетов назначаются президентом с согласия ЖК.

Данным конституционным законом установлены требования, предъявляемые к кандидату на должность членов кабинета министров и руководителей иных органов исполнительной власти.

Однако, по мнению авторов законопроекта, требования к претендентам должны учитывать не только формальный опыт работы на государственной и муниципальной службе, но и ряд других характеристик, которые способствуют успешному выполнению обязанностей на высоких должностях в органах исполнительной власти.

В связи с этим в целях совершенствования деятельности кабмина депутаты предлагают часть 1 статьи 8 конституционного Закона «О кабинете министров» дополнить абзацем 2 следующего содержания:

«В случаях служебной необходимости должность председателя кабинета министров и другого члена кабмина, руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие профессиональный опыт в соответствующей сфере деятельности, без учета требований к стажу работы, указанных в абзаце 1 настоящей части».

«Таким образом появится возможность привлекать на руководящие должности в органах исполнительной власти лиц, обладающих высокими достижениями в сфере управления, в том числе вне государственной и муниципальной службы», — говорится в справке-обосновании.

Отметим, по действующему закону о кабмине должность председателя и другого члена кабинета министров, руководителя иного органа исполнительной власти могут занимать лица, имеющие высшее образование, стаж работы на государственных и (или) муниципальных должностях по совокупности не менее десяти лет, из них на руководящих должностях пять лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в соответствующих сферах деятельности не менее десяти лет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321935/
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