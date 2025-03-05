Лига арабских государств предлагает свой план восстановления Газы

Арабский саммит поддержал план Египта по сектору Газа, сообщает ВВС.

Пятилетний план по восстановлению сектора Газа стоимостью $53 миллиарда поддержан на саммите Лиги арабских государств в Каире, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

По данным Reuters, этот план резко контрастирует с озвученным ранее видением Дональда Трампа о «ривьере Ближнего Востока», предполагающему массовое перемещение жителей сектора в «дружественные» арабские страны.

Согласно 112-страничному проекту документа, первый этап плана направлен на разбор завалов, а также строительство временного жилья и 200 тысяч новых домов. К 2030 году предполагается построить в секторе Газа аэропорт, промышленные зоны, отели и парки.

Президент Египта также заявил, что его страна совместно с палестинцами сформировала административный комитет для контроля гуманитарной помощь и управления сектором Газа «на переходной основе до возвращения Палестинской администрации».

Представители ХАМАС приветствовали план Египта по восстановлению сектора Газа, а МИД Израиля резко раскритиковал декларацию саммита из-за отсутствия упоминания и осуждения террористической атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Участники саммита призвали международное сообщество и финансовые институты оказать поддержку сектору Газа.