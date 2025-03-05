Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области

Эмиль Чакибаев назначен главой государственной администрации — акимом Ноокатского района Ошской области. Распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.
Чакибаев Эмиль Акжолтоевич родился в селе Кок-Жар Аламединского района Чуйской области в 1982-м. С 1988 по 1998 год учился в Кок-Жарской средней школе. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Академию управления при президенте.
С апреля по сентябрь 2007-го — главный инспектор отдела программирования Государственного комитета по налогам и сборам КР. С 2007 по 2011 год — ведущий специалист по недвижимости и земельным ресурсам Кок-Жарского айыл окмоту Аламединского района.
2011-2013 — ведущий специалист по земельному кадастру Аламединского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество.
2013-2019 — дважды избирался главой Кок-Жарского айыл окмоту Аламединского района.
С сентября 2019-го по июнь 2021-го работал первым заместителем акима Аламединского района Чуйской области.
С августа 2021 года — советник генерального директора ОсОО MAKSAT JOB LTD.
- Ранее акимом Ноокатского района был Жакыпбек Субагожоев. По итогам коллегии администрации президента 21 февраля глава кабмина Адылбек Касымалиев предложил Садыру Жапарову уволить семь акимов за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. В итоге глава государства отправил их в отставку. Среди них оказался и Жакыпбек Субагожоев.