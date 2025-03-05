Эмиль Чакибаев назначен акимом Ноокатского района Ошской области

Эмиль Чакибаев назначен главой государственной администрации — акимом Ноокатского района Ошской области. Распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров.

Чакибаев Эмиль Акжолтоевич родился в селе Кок-Жар Аламединского района Чуйской области в 1982-м. С 1988 по 1998 год учился в Кок-Жарской средней школе. Окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына и Академию управления при президенте.

Фото ЦИК. Аким Ноокатского района Эмиль Чакибаев

Трудовую деятельность начал в 2003-м заместителем председателя крестьянского хозяйства «Кок-Жар». С февраля по август 2004 года работал в Кок-Жарском айыл окмоту Аламединского района в должности ведущего специалиста по недвижимости и земельным ресурсам. С августа 2004-го по февраль 2005-го работал в ОсОО «Лианур» в должности экономиста. С февраля по сентябрь 2005 года работал в Аламединской районной государственной администрации в должности главного специалиста.

С апреля по сентябрь 2007-го — главный инспектор отдела программирования Государственного комитета по налогам и сборам КР. С 2007 по 2011 год — ведущий специалист по недвижимости и земельным ресурсам Кок-Жарского айыл окмоту Аламединского района.

2011-2013 — ведущий специалист по земельному кадастру Аламединского районного управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество.

2013-2019 — дважды избирался главой Кок-Жарского айыл окмоту Аламединского района.

С сентября 2019-го по июнь 2021-го работал первым заместителем акима Аламединского района Чуйской области.

С августа 2021 года — советник генерального директора ОсОО MAKSAT JOB LTD.