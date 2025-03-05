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Власть

В МИД Кыргызстана назначили нового пресс-секретаря

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана новый пресс-секретарь. Им стал 42-летний Азамат Кайбалиев.

Новый назначенец работает в системе внешнеполитического ведомства с 2006 года. Он окончил Международный университет «Ататюрк — Ала-Тоо» по специальности международные отношения. Занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

Карьеру начал с должности референта, затем атташе департамента международного экономического сотрудничества МИД.

Был вторым, третьим секретарем посольства КР в Малайзии; работал в департаменте восточных стран, департаменте Азии и Африки, посольстве КР в Катаре, советником департамента международных организаций и безопасности МИД; первым секретарем посольства КР в Казахстане; в первом политическом департаменте МИД.

Владеет государственным, официальным, английским и турецким языками. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321747/
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