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Власть

Путин согласился помочь Трампу в ядерных переговорах с Ираном — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора попросил своего российского коллегу выступить посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке, сообщает DW со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Владимир Путин согласился, после чего этот вопрос обсуждался на переговорах представителей РФ и Штатов в Эр-Рияде.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос заявил Bloomberg: «Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров». Он добавил, что Москва «готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого».

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал «естественным» тот факт, что «многие стороны готовы проявить добрую волю и помочь в решении различных проблем». В Белом доме пока не ответили на запрос Bloomberg.

Издание отмечает, что Дональд Трамп после возвращения в Белый дом подает неоднозначные сигналы в отношении Ирана. С одной стороны, республиканец говорил о намерении вернуться к политике «максимального давления», которую он проводил в течение своего первого срока. С другой — также заявил, что хочет «немедленно» начать работу над «надежным ядерным мирным соглашением с Ираном».

В феврале духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи говорил, что Дональду Трампу «нельзя доверять» и Тегеран не удастся заставить вступить в переговоры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321736/
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