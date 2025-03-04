Депутат считает, что мэрия не работает над решением проблемы пробок в Бишкеке

Депутат Русланбек Жакышов считает, что мэрия не провела никакую работу для решения проблемы пробок в Бишкеке. Об этом он заявил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Народные избранники рассматривают законопроект муниципалитета о введении штрафов в 1 тысячу сомов для тех, кто не платит за парковки. Русланбек Жакышов отметил, что это много.

«Мэр говорил, что в девяти местах откроет железную дорогу. В 2024 году в четырех местах должны были открыть. Но до сих пор ни одну улицу не открыли. Никакой конкретной работы не проведено для решения проблемы пробок. Да, вы разгрузили дороги, но пробки только увеличились. Некоторые улицы по непонятным причинам стали односторонними», — сказал он.

Нардеп также заметил, что в столице нет парковок, в том числе на территории самой мэрии.

«Из-за этого каждый день вижу, как сотрудники муниципалитета припарковали свои авто вдоль улицы Киевской. Поступает также много жалоб от пассажиров автобусов. Водители не выдают талонов. Но потом приходят проверяющие и штрафуют граждан на 1 тысячу сомов», — возмутился он.

Вице-мэр Жамалбек Ырсалиев ответил, что городские власти совместно с частными партнерами стали строить роторные парковки. Мэрия вчера также заключила договор с «Элдик Банком» для безналичной оплаты парковок.

«Парковки раньше не приносили прибыль. Но сейчас они хорошо работают. Вчера заключили договор с «Элдик Банком». На жилетках парковщиков указали QR-коды и рассматриваем переход на безналичную оплату», — сказал он.

Чиновник также добавил, что в этом году строительство дорог будет продолжено.

«Со следующей недели начнем строительство трех мостов над железной дорогой. В этом году также построим 12 больших дорог. Приступим к работам после завершения учебного года. Раньше на эту сферу выделяли только по 300 миллионов сомов, сейчас президент утвердил 4 миллиарда. Поэтому в борьбе с пробками прилагаем все усилия», — подчеркнул он.

Жамалбек Ырсалиев отметил, что в Бишкеке ежедневно ездят более 700 тысяч машин, в то время как город рассчитан только на 350 тысяч.