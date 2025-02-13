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Власть

Мэрия Бишкека хочет ввести штрафы для тех, кто не платит за парковки

Мэрия Бишкека хочет ввести штрафы для тех, кто не отдает деньги на платных парковках. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

По словам вице-мэра Мирлана Байгончокова, делается это для привлечения инвесторов.

«Муниципалитет прилагает усилия, чтобы привлечь инвесторов для строительства платных парковок в рамках проекта ГЧП, однако капиталовложители отказываются продвигать проекты из-за отсутствия механизма привлечения к ответственности за нарушение требований по уплате за платную парковку транспортного средства. Поэтому мэрия предлагает штрафовать неплательщиков: физических лиц — на 500 сомов, а юрлица — на 1 тысячу», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319860/
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