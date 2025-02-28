Кабмин назначил новым главредом «Эркин-Тоо» Жазгуль Карбосову

Жазгуль Карбосова назначена главным редактором правительственной газеты «Эркин-Тоо». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что соответствующее распоряжение председателя кабинета министров подписано 26 февраля.

Последний год Жазгуль Карбосова занимала должность ведущего специалиста управления обслуживания населения Госипотечной компании, а до этого работала в журналистике — сначала в качестве корреспондентов различных изданий, а позже заместителем редактора и главным редактором ряда газет и журналов.

Об уходе из «Эркин-Тоо» предыдущего главного редактора Наралы Асанбаева стало известно 20 февраля. Он сообщил, что покинул должность по собственному желанию.



«Эркин-Тоо» — правительственная газета, ее главного редактора назначает председатель кабинета министров.