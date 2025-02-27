Кыргызско-таджикская граница. Все, что известно о договоренностях на сегодня

Сегодня в на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев впервые открыто рассказал о договоренностях по кыргызско-таджикской государственной границе. Редакция 24.kg собрала самые главные моменты из его выступления и другие известные на данный момент факты.
• Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.
• Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.
• В 2011 году Таджикистан предложил подписать соглашение по 519,9 километра границы, но Кыргызстан отказался до полного завершения делимитации из-за конфликтов.
• Переговоры ранее вели на основе материалов 1924-1927 годов, но кыргызская сторона настаивала на документах 1991 года, включая соглашение о создании СНГ и другие международные акты.
• Из-за разногласий с 2011 по 2021 год не удавалось согласовать ни один участок границы.
• С 27 февраля снимается гриф «для служебного пользования» с материалов о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.
• Ранее документы имели статус «ДСП» («для служебного пользования») из-за возможных разночтений, которые могли бы повлиять на переговорный процесс.
Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.
• Достигнуты взаимные уступки: Таджикистан пошел на уступки по важным для Кыргызстана участкам, а Кыргызстан — по важным для Таджикистана.
Обмен земельными участками
• Кыргызстан получил 190 гектаров в Лейлекском районе, включая:
— 155 гектаров участка Кайрагач, ранее принадлежавшего Таджикистану;
— 35 гектаров земель, ранее входивших в анклав Кайрагач.
• Кыргызстан передал Таджикистану также 190 гектаров, включая:
— 21 гектар в Саада,
— 23,5 гектара в Раззакове,
— 4 гектара в Селкане,
— 7 гектаров в Майты,
— 12,5 гектара в Пролетарске,
— 15 гектаров в Улак-Жай,
— 7 гектаров в Ак-Арыке,
— 65 гектаров в Кара-Баке.
Анклав Кайрагач упразднен, граница теперь проходит вдоль канала Селкан.
Дороги и инфраструктура
Торт-Кочо — стратегически важный перекресток, где пересекаются трасса Ош — Раззаков и дорога, соединяющая анклав Ворух с основной территорией Таджикистана.
Ранее граница в этом месте не была описана, и при конфликтах таджикские граждане перекрывали трассу Ош — Раззаков, что отрезало часть Баткенского и Лейлекского районов от остального Кыргызстана.
Теперь дорога через Торт-Кочо получила нейтральный статус — она не принадлежит ни Кыргызстану, ни Таджикистану:
— определена ширина дороги — 40 метров (10 метров — дорожное полотно, 15 метров с каждой стороны — полоса безопасности);
— обе стороны смогут беспрепятственно пользоваться дорогой;
— никто больше не сможет ее перекрывать, как это происходило в прошлые годы;
— мост на этой дороге останется за Кыргызстаном, так как он имеет стратегическое значение — через него передвигаются жители Баткенского и Лейлекского районов;
— из-за разногласий по мосту переговоры длились шесть месяцев.
Ташиев намекнул на предательство со стороны бывших кыргызских чиновников, пообещав раскрыть подробности позже.
Другие автодороги и нейтральные участки:
• автодорогу Дача — Капчыгай — Ходжаи-Аало — Ворух (3 тысячи 425 метров длиной, 40 метров шириной) построит и будет использовать Таджикистан;
• автодорогу Мин-Орук — Самаркандек — Ориена — Шуристон (3 тысячи 241 метр длиной, 40 метров шириной) построит и будет использовать Кыргызстан;
• дорога Кулунду — Максат (Лейлекский район) теперь будет беспрепятственно использоваться кыргызской стороной.
Водозабор «Головной» и водные ресурсы
- Спор по водозабору «Головной» длился два года.
- Кыргызстан не признал предложенный еще в 1989 году принцип деления воды 50/50.
- По итогам переговоров Кыргызстан получил 750 гектаров в обмен на частичную передачу контроля над водозабором:
— 500 гектаров в Мунжу-Булаке (Чон-Алайский район);
— 100 гектаров в Кароол-Доне;
— 100 гектаров в Сулюкте (ранее граница проходила над городом, теперь ее отодвинули);
— 150 гектаров в Катта-Тузе (спорный участок, ранее считался таджикским, но теперь разделен 50/50).
Анклав Ворух
- С 1991 года Таджикистан пользовался 19 тысячами гектаров земли, выйдя за границы анклава.
- После переговоров Кыргызстан согласился закрепить за Таджикистаном 14,5 тысячи гектаров.
- При этом Кыргызстан передал Таджикистану 1 тысячу гектаров пастбищ вокруг Воруха (из запрашиваемых 5 тысяч гектаров).
- Взамен Кыргызстан получил 1 тысячу гектаров пастбищ в Караган-Сае (Чон-Алайский район).
- Кыргызстан получил 300 гектаров спорного участка, где ранее таджикская сторона размещала вагоны.
Обмен территорий в других районах
• Кыргызстан передал Таджикистану 91 гектар в селе Достук, а также:
— 8,3 гектара участка Мазейит,
— 17,5 гектара в Кок-Тереке,
— 20,1 гектара в Таш-Тумшуке,
— 5 гектаров в Даче.
• Взамен Кыргызстан получил 142,7 гектара, включая:
— 18,4 гектара в селе Сомониен,
— 3,1 гектара в Дахму,
— 21,5 гектара в Ходжаи-Аало,
— 2,7 гектара в Говсуваре,
— 42 гектаров в Мин-Булаке,
— 55 гектаров в Лакконе.
Дополнительно Кыргызстан получил 30 гектаров в Кара-Баке в качестве компенсации за новые дома в селе Достук.
Стратегические соглашения
• Совместное использование объектов сельского хозяйства и энергетики, оставшихся на территории другой стороны.
• Государственные акты будут выданы на закрепленные территории — теперь их нельзя оспорить.
• Все спорные вопросы по границе решены, достигнуты компромиссы, исключающие односторонние уступки.
Процедура утверждения документов:
• Сначала проект соглашения рассмотрят комитеты Жогорку Кенеша.
• Затем его подпишут президенты Кыргызстана и Таджикистана.
• После ратификации парламентом будет подписан окончательный договор.
В итоге:
Объединенный комитет Жогорку Кенеша одобрил соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе:
- проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе;
- проект соглашения между странами о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестков;
- проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.