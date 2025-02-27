Кыргызско-таджикская граница. Все, что известно о договоренностях на сегодня

Фото Жогорку Кенеша. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время выступления в парламенте, 27 февраля 2025 года

Сегодня в на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев впервые открыто рассказал о договоренностях по кыргызско-таджикской государственной границе. Редакция 24.kg собрала самые главные моменты из его выступления и другие известные на данный момент факты.

• Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924-1927 годов.

• Общая протяженность кыргызско-таджикской границы — 1 тысяча 6,84 километра, из которых 519,9 километра уточнены до 2011 года, а 486,94 километра определены за последние три года.

• В 2011 году Таджикистан предложил подписать соглашение по 519,9 километра границы, но Кыргызстан отказался до полного завершения делимитации из-за конфликтов.

• Переговоры ранее вели на основе материалов 1924-1927 годов, но кыргызская сторона настаивала на документах 1991 года, включая соглашение о создании СНГ и другие международные акты.

• Из-за разногласий с 2011 по 2021 год не удавалось согласовать ни один участок границы.

• С 27 февраля снимается гриф «для служебного пользования» с материалов о делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

• Ранее документы имели статус «ДСП» («для служебного пользования») из-за возможных разночтений, которые могли бы повлиять на переговорный процесс.

Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.

• Достигнуты взаимные уступки: Таджикистан пошел на уступки по важным для Кыргызстана участкам, а Кыргызстан — по важным для Таджикистана.

Обмен земельными участками

• Кыргызстан получил 190 гектаров в Лейлекском районе, включая:

— 155 гектаров участка Кайрагач, ранее принадлежавшего Таджикистану;

— 35 гектаров земель, ранее входивших в анклав Кайрагач.

• Кыргызстан передал Таджикистану также 190 гектаров, включая:

— 21 гектар в Саада,

— 23,5 гектара в Раззакове,

— 4 гектара в Селкане,

— 7 гектаров в Майты,

— 12,5 гектара в Пролетарске,

— 15 гектаров в Улак-Жай,

— 7 гектаров в Ак-Арыке,

— 65 гектаров в Кара-Баке.

Анклав Кайрагач упразднен, граница теперь проходит вдоль канала Селкан.

Дороги и инфраструктура

Торт-Кочо — стратегически важный перекресток, где пересекаются трасса Ош — Раззаков и дорога, соединяющая анклав Ворух с основной территорией Таджикистана.

Ранее граница в этом месте не была описана, и при конфликтах таджикские граждане перекрывали трассу Ош — Раззаков, что отрезало часть Баткенского и Лейлекского районов от остального Кыргызстана.

Теперь дорога через Торт-Кочо получила нейтральный статус — она не принадлежит ни Кыргызстану, ни Таджикистану:

— определена ширина дороги — 40 метров (10 метров — дорожное полотно, 15 метров с каждой стороны — полоса безопасности);

— обе стороны смогут беспрепятственно пользоваться дорогой;

— никто больше не сможет ее перекрывать, как это происходило в прошлые годы;

— мост на этой дороге останется за Кыргызстаном, так как он имеет стратегическое значение — через него передвигаются жители Баткенского и Лейлекского районов;

— из-за разногласий по мосту переговоры длились шесть месяцев.

Ташиев намекнул на предательство со стороны бывших кыргызских чиновников, пообещав раскрыть подробности позже.

Другие автодороги и нейтральные участки:

• автодорогу Дача — Капчыгай — Ходжаи-Аало — Ворух (3 тысячи 425 метров длиной, 40 метров шириной) построит и будет использовать Таджикистан;

• автодорогу Мин-Орук — Самаркандек — Ориена — Шуристон (3 тысячи 241 метр длиной, 40 метров шириной) построит и будет использовать Кыргызстан;

• дорога Кулунду — Максат (Лейлекский район) теперь будет беспрепятственно использоваться кыргызской стороной.

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Водозабор «Головной» и водные ресурсы

Спор по водозабору «Головной» длился два года.

Кыргызстан не признал предложенный еще в 1989 году принцип деления воды 50/50.

По итогам переговоров Кыргызстан получил 750 гектаров в обмен на частичную передачу контроля над водозабором:

— 500 гектаров в Мунжу-Булаке (Чон-Алайский район);

— 100 гектаров в Кароол-Доне;

— 100 гектаров в Сулюкте (ранее граница проходила над городом, теперь ее отодвинули);

— 150 гектаров в Катта-Тузе (спорный участок, ранее считался таджикским, но теперь разделен 50/50).

Анклав Ворух

С 1991 года Таджикистан пользовался 19 тысячами гектаров земли, выйдя за границы анклава.

После переговоров Кыргызстан согласился закрепить за Таджикистаном 14,5 тысячи гектаров.

При этом Кыргызстан передал Таджикистану 1 тысячу гектаров пастбищ вокруг Воруха (из запрашиваемых 5 тысяч гектаров).

Взамен Кыргызстан получил 1 тысячу гектаров пастбищ в Караган-Сае (Чон-Алайский район).

Кыргызстан получил 300 гектаров спорного участка, где ранее таджикская сторона размещала вагоны.

Обмен территорий в других районах

• Кыргызстан передал Таджикистану 91 гектар в селе Достук, а также:

— 8,3 гектара участка Мазейит,

— 17,5 гектара в Кок-Тереке,

— 20,1 гектара в Таш-Тумшуке,

— 5 гектаров в Даче.

• Взамен Кыргызстан получил 142,7 гектара, включая:

— 18,4 гектара в селе Сомониен,

— 3,1 гектара в Дахму,

— 21,5 гектара в Ходжаи-Аало,

— 2,7 гектара в Говсуваре,

— 42 гектаров в Мин-Булаке,

— 55 гектаров в Лакконе.

Дополнительно Кыргызстан получил 30 гектаров в Кара-Баке в качестве компенсации за новые дома в селе Достук.

Стратегические соглашения

• Совместное использование объектов сельского хозяйства и энергетики, оставшихся на территории другой стороны.

• Государственные акты будут выданы на закрепленные территории — теперь их нельзя оспорить.

• Все спорные вопросы по границе решены, достигнуты компромиссы, исключающие односторонние уступки.

Процедура утверждения документов:

• Сначала проект соглашения рассмотрят комитеты Жогорку Кенеша.

• Затем его подпишут президенты Кыргызстана и Таджикистана.

• После ратификации парламентом будет подписан окончательный договор.

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В итоге:

Объединенный комитет Жогорку Кенеша одобрил соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе: