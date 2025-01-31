Конец приграничным конфликтам. Как живут жители баткенского села Кара-Бак

С момента последнего вторжения Таджикистана в Баткенскую область прошло почти два с половиной года. За это время власти Кыргызстана восстановили местным жителям разрушенные дома, а также социальные объекты, мосты и дороги. Недавно главы ГКНБ двух стран заявили о достижении двухсторонних соглашений по вопросам границ.

Как сегодня протекает жизнь жителей Кара-Бака — одного из пострадавших сел в боевых действиях в сентябре 2022 года, что изменилось в их быту и как они воспринимают урегулирование властями вопроса кыргызско-таджикской границы. Об этом в материале 24.kg.

Разрушенный дом на неописанном участке

В селе Кара-Бак проживают около 8 тысяч жителей. Они прошли через множество испытаний приграничной жизни. Шамшидин Жарматов — один из них. Его дом был сожжен и разрушен в последнем вооруженном конфликте. Правительство восстановило ему жилье. Шамшидин Жарматов признается, что несмотря на пережитое у него никогда не возникало мыслей переехать в другой регион.

«Моя жизнь связана с этим двором и селом. Здесь я стал отцом шестерых детей. Вырастил их. Сколько тяжелых испытаний и страхов было. Но у меня не было мыслей переехать в другое место», — говорит он.

Прямо за забором дома Шамшидина Жарматова уже территория Таджикистана. Пока это условная граница.

Фото 24.kg. Шамшидин Жарматов, житель села Кара-Бак Баткенской области

При этом пострадавший дом его соседа остается невосстановленным, поскольку границы на этом участке еще не определены. Сгоревший и разрушенный объект стоит перед сельчанином как напоминание о вооруженном конфликте. По словам Шамшидина Жарматова, хозяин дома гражданин Кыргызстана, его супруга — гражданка Таджикистана. После событий они покинули село.

Торговля прекратилась

До боевых столкновений жители Кара-Бака вели торговлю с соседними таджикскими деревнями. Однако боевые действия на границе сказались. Пограничное сообщение было прервано, соответственно торговли нет.

Для жителей села это стало тяжелым испытанием. Отдалившись от соседей из-за вопросов безопасности, они лишились доходов.

Теперь жители Кара-Бака вынуждены жить в основном за счет сельского хозяйства, животноводства, а также денежных переводов детей и родственников, работающих за рубежом.

«У нас есть рынок. Но торговля там сейчас ослабла. Раньше на этот базар приезжали покупатели из Узбекистана, Таджикистана. Мы им продавали абрикосы, домашний скот. После закрытия границ отношения и торговля между странами прекратились. Настраиваем свою жизнь на новый лад и ищем новые пути развития. Особенно после того, как заявили, что Кыргызстан и Таджикистан определили границы, у нас появилась надежда на лучшее. Надеемся, что мы тоже начнем жить в безопасности и мире», — говорит Шамшидин Жарматов, улыбаясь.

Председатель Кара-Бакского айыльного кенеша Акылбек Дилшатов отмечает, что после того, как Кыргызстан закрыл границы с Таджикистаном, отдельные граждане перестали заниматься контрабандой.

«Раньше у нас в селе были люди, которые жили за счет торговли. Были и те, кто занимался контрабандой на границе. После произошедших событий это все прекратилось. Сейчас некоторых задерживают за незаконный ввоз товаров, но как раньше большинство этим не занимается. Люди уже начали осуждать такое», — рассказал Акылбек Дилшатов.

Вода и дороги – нерешенные проблемы

Инфраструктура Кара-Бакта требует особого внимания. Качество дорог в селе плохое, непроходимость улиц затрудняет повседневную жизнь жителей. Проблема чистой воды также остается острой проблемой для сельчан. Из-за высокого уровня безработицы многие молодые люди вынуждены уезжать за границу. С одной стороны миграция приносит Кара-Баку финансовую помощь, но с другой стороны приводит к разделению семей и влияет на единство общества. Дети и жена Шамшидина Жарматова также находятся на заработках в России.

«Если нам отремонтируют дороги и решат проблему чистой воды, мы бы жили без каких-либо недостатков. Что еще нужно в деревне? В последние годы в нашей деревне построены школы, детские сады, улучшилась социальная инфраструктура. Осваиваются новые земли. Государство уделяет этому хорошее внимание. Нам этого и нужно. Если все будет так, думаю, что наши молодые люди, которые уехали, постепенно вернутся на родину», — делится мнением Шамшидин Жарматов.

Определение границ вселяет надежду

В декабре 2024 года новость о завершении описания кыргызско-таджикской границы принесла новую надежду в село Кара-Бак. Жители с радостью восприняли это сообщение. Шамшидин Жарматов отмечает, что люди, которые долгие годы жили в неопределенности и страхе, теперь верят, что они смогут жить в мире и спокойствии и с надеждой смотрят в будущее.

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«После инцидента на границе моя супруга замкнулась и уехала к детям в Россию, чтобы забыть об этом событии. Два года я жил один. Теперь моя невестка, внуки и дочери вернулись домой. Сейчас мой дом полон, и жизнь во дворе оживилась», — говорит Шамшидин Жарматов.

Фото 24.kg. Спустя два года дети и внуки Шамшидина Жарматова вернулись в село

Его мнение разделяет и глава старейшин Алишер Жээнбеков. По его словам, раньше жизнь в селе была тяжелой: напряжение на границе, отсутствия развития и социальной поддержки со стороны государства. События 2022-го еще больше подорвали дух баткенцев.

«За последние 2-3 года проведены хорошие работы по границе. Государство также начало уделять больше внимания селу. У молодежи, особенно у женщин и детей, появилась надежда на то, чтобы жить здесь. Селу присвоили статус приграничного, государство предоставляет дополнительные средства на социальные пособия и пенсии. Дороги постепенно ремонтируются, ведется строительство. Можно сказать, что жизнь в селе налаживается», — подчеркивает Алишер Жээнбеков.



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