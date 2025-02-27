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Власть

Кыргызстан и Таджикистан обменялись селами и участками вдоль госграницы

Село Достук в Баткенской области передали Таджикистану. Об этом на объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, это село находится вдали от кыргызских сел.

«Для нас нет ни экономической, ни стратегической пользы от него. Но мы сказали, что это село мы построили с нуля. Есть новые дома, погранзастава. Поэтому в качестве компенсации получили 30 гектаров земли», — сказал Камчыбек Ташиев.

Так, 91 гектара земли жителей села Достук Баткенского района, Мозаита (8,3 гектара), села Кок-Терек (17,5 гектара), Таш-Тумшук (20,1 гектара) и участок Дача (5 гектара) отошли таджикской стороны. Общая площадь переданных земель 141,9 гектара.

Взамен Кыргызстан получил:

  • село Самоньон Исфаринского района (18,4 гектара),
  • участок Дахма (3,1 гектара),
  • часть села Ходжаи Алло (21,5 гектара),
  • участок Гавсувар (2,7 гектара),
  • участок Мин-Булак (42 гектара с садом),
  • часть участка Лаккон (55 гектара). Всего 142,7 гектара.

Накануне глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение о государственной границе подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. По словам Камчыбека Ташиева, подготовлен ряд документов — договор о государственной границе, соглашение по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сам документ общественности пока не представлен.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321256/
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