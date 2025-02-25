В НЦПП ответили на предложение депутата Кубанычбека Самакова закрыть ведомство

В Национальном центре по предупреждению пыток ответили на предложение депутата ЖК Кубанычбека Самакова закрыть ведомство или институт омбудсмена, поскольку они дублируют функции друг друга.

В НЦПП отмечают, что функции двух органов принципиально разные и не могут заменять друг друга.

«Национальный центр обладает уникальным мандатом и создан в рамках исполнения международных обязательств по Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток. Независимость НЦПП является основным требованием функционирования национального превентивного механизма. Любое вмешательство в его деятельность без веских на то оснований является посягательством на его мандат, а также на права людей, находящихся в местах лишения и ограничения свободы», — подчеркнули в организации.

Национальный центр с большим огорчением говорит, что инициатива поддержана омбудсменом Джамилей Джаманбаевой, чьей основной задачей являются укрепление прав человека и поддержка правозащитных органов и организаций в стране.

Накануне на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции акыйкатчи заявила, что институт омбудсмена и Национальный центр по предупреждению пыток полностью повторяют функции друг друга. В ответ нардеп Кубанычбек Самаков предложил закрыть одно из ведомств.