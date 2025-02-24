Функции института омбудсмена и НЦПП дублируются. Один из них предложили закрыть

Институт омбудсмена и Национальный центр по предупреждению пыток полностью повторяют функции друг друга. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщила акыйкатчи Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, НЦПП выделяют 24 миллиона сомов в год, институт акыйкатчи — 104 миллиона сомов.

Депутат Кубанычбек Самаков спросил, а что будет, если закрыть одно из ведомств, раз они выполняют одну и ту же работу.

Председатель комитета Улан Примов ответил, что этот вопрос можно включить в решение депутатов и потом провести анализ, и прийти к одному решению.

На заседании народные избранники рассматривают проект конституционного закона Кыргызской Республики «Об акыйкатчи».