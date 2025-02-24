Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана проведут трехсторонний саммит

31 марта в таджикском городе Худжанде состоится первый в истории трехсторонний саммит с участием президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Об этом 24 февраля сообщил заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов во время выступления на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

В своем выступлении Байсалов также объявил об окончательном согласовании линии государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, назвав это событие «историческим триумфом дипломатии и политической воли». Он подчеркнул, что достигнутое соглашение стало возможным благодаря дальновидному руководству президента Кыргызстана Садыра Жапарова и его неустанным усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе.

Предстоящий саммит в Худжанде станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества между тремя странами. Ожидается, что лидеры обсудят ключевые вопросы взаимодействия, направленные на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в Центральной Азии.



21 февраля Кыргызстан и Таджикистан подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы.

Тогда же сообщалось, что подготовлен ряд документов — в том числе договор о государственной границе, соглашение между правительствами по энергетическим объектам и водным ресурсам, соглашение о пользовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог.

Документы подготовлены для подписания президентами двух стран.