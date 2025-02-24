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Власть

Кыргызстан и Таджикистан обсудили сотрудничество

Сегодня состоялся телефонный разговор между главой кабмина Адылбеком Касымалиевым и премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание торгово-экономическим и культурно-гуманитарным связям.

Также затронут ход реализации договоренностей, касающихся делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Напомним, 21 февраля в госрезиденции «Ала-Арча» прошли переговоры правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. Делегацию Кыргызстана возглавил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, Таджикистана — его коллега Саймумин Ятимов. Стороны подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320895/
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