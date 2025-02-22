Дональд Трамп анонсировал новые переговоры США и России по украинскому конфликту

Новые переговоры между США и Россией по урегулированию украинского конфликта начнутся в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Ранее глава Соединенных Штатов, отвечая на вопросы журналистского пула Белого дома, отметил, что РФ обладает «козырями», дающими ей преимущество в переговорах по урегулированию конфликта.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Обе стороны остались довольны результатами первой очной встречи.