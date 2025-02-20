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Власть

Я против, чтобы отбирать частные земли. Президент о новом Земельном кодексе

Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал проект нового земельного кодекса.

Глава КР отметил, что частная собственность неприкосновенна, и заявил, что он против того, чтобы государство изымало частные земли.

«Но если речь идет о землях, переданных в аренду от Фонда перераспределения сельхозугодий, то другое дело. Наверное, речь идет о сотнях гектаров, взятых у ФПС в аренду на 49 лет, но не обрабатываемых и заросших сорняками. Такие земли обязательно должны использоваться для сельского хозяйства. В мире сельхозугодья сокращаются, а население растет. Например, сегодня мы уже не можем самостоятельно обеспечить себя пшеницей — 60 процентов потребности покрывается импортом. Нельзя допускать, чтобы хоть метр земли простаивал», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, если владелец земли не может сам заниматься земледелием, государству следует взять участок в аренду и использовать его.

«Если в проекте кодекса будет норма о принудительном изъятии неиспользуемых частных земель, я верну его с возражением. Обращаюсь к собственникам земель: не оставляйте просто так ни один квадрат. Посейте пшеницу, ячмень, картошку или другое. Давайте не зависеть от импорта и будем стараться обеспечивать себя продуктами сами. У нас нет цели забрать частные земли и обогатить правительство», — заключил президент.

Напомним, сегодня в центре Бишкека граждане собирали подписи против нового Земельного кодекса. Они хотят, чтобы Садыр Жапаров наложил вето на проект кодекса, принятый Жогорку Кенешем.

В парламенте поправки в Земельный кодекс вызвали много споров. В частности, пункт о том, что «государство сможет забрать земельные участки граждан в интересах общества». Депутат Дастан Бекешев сказал, что данную норму следует пересмотреть, и попросил вернуть законопроект в режим второго чтения.

Члены кабмина тогда пояснили, что земли могут быть изъяты только в добровольном порядке и через суд. В случае добровольной передачи земель стоимость компенсации определяется сторонами, а в случае изъятия через суд ее стоимость определят служители Фемиды. Но, как они это будут делать, в документе не указали.

В итоге 13 февраля нардепы все-таки поддержали поправки в Земельный кодекс. Документ отправили на подпись президенту. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/320599/
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