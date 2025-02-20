Новый Земельный кодекс. В центре Бишкека собирают подписи против

В центре Бишкека сегодня собирают подписи против нового Земельного кодекса. Люди хотят, чтобы президент Кыргызстана не подписывал документ, принятый Жогорку Кенешем.

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К зданию Жогорку Кенеша пришли около 50 человек, которые собирают подписи всех желающих под обращением к главе государства.







Люди считают, что заложенная в новом Земельном кодексе норма об изъятии частной собственности может лишить кыргызстанцев имущества — участков и домов.

При этом чиновники утверждают, что в Земельном кодексе право частной собственности защищено. В Госагентстве по земельным ресурсам, геодезии и картографии заявили, что недвижимость, земельные участки и земельные доли, которые находятся в частной собственности, не будут возвращены государству — все права на них защищены Конституцией и профильным кодексом.

Основания для изъятия недвижимости, земельного участка, земельной доли оставлены без изменений — в соответствии с действующей редакцией Земельного кодекса.

Чиновники напомнили, что предусмотрены особые основания при использовании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, когда их могут вернуть государству:

при нецелевом использовании земли;

при угрозе возникновения стихийных бедствий и в результате стихийных бедствий;

при особо ценных землях либо особо охраняемых природных территориях для нужд государства.

«Кроме этого, в соответствии с новым Земельным кодексом возвращение земельного участка государству возможно только при наличии судебного решения и это считается особой мерой», — добавили в ведомстве.

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Кстати, в Жогорку Кенеше поправки в Земельный кодекс вызвали много споров. В частности пункт о том, что «государство сможет забрать земельные участки граждан в интересах общества». Депутат Дастан Бекешев сказал, что данную норму следует пересмотреть, и попросил вернуть законопроект в режим второго чтения.

Члены кабмина тогда пояснили, что земли могут быть изъяты только в добровольном порядке и через суд. В случае добровольной передачи земель стоимость компенсации определяется сторонами, а в случае изъятия через суд — ее стоимость определят служители Фемиды, но, как они это будут делать, в документе не указали.

В итоге 13 февраля депутаты все-таки поддержали поправки в Земельный кодекс. Документ отправили на подпись президенту.