МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии

МИД России выступает против введения визового режима со странами Центральной Азии и Закавказья. Об этом, выступая в Государственной думе, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

По его словам, ужесточение подходов к трудовым мигрантам из этих стран «не будет способствовать долгосрочным интересам» Москвы.

Он считает, что необходимо усиливать действующие меры контроля, не создающие при этом преград для трудовой миграции.

«Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений, зафиксированных по целому ряду направлений, географических, откуда приезжают мигранты, но мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением, но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим», — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров добавил, что для объяснения текущих мер, принимаемых правительством РФ в отношении мигрантов, были проведены несколько встреч с министрами иностранных дел стран – членов ЕАЭС.

Напомним, ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что введение визового режима с государствами Центральной Азии послужит не только укреплению национальной безопасности, но и подлинному взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и южных соседей.