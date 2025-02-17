Депутаты требуют вернуть статус Чалдыбарской школе-интернату для сирот

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутат Дастан Джумабеков потребовал вернуть статус Чалдыбарской школе-интернату для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Таласской области.

Он отметил, что если бы учреждение работало по прежнему статусу, там обучались бы сироты, дети из малообеспеченных семей, дети пастухов и мигрантов.

«Они там жили и учились. По выходным ездили к родителям, родственникам. После ликвидации статуса эти дети остались на улице», — сказал Дастан Джумабеков и добавил, что если министерство не вернет статус, то депутаты Жогорку Кенеша вынуждены будут выпустить свое постановление по этому вопросу.

Министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева напомнила, что в 2022 году постановлением кабмина Манасский интернат-лицей для одаренных детей из малообеспеченных семей имени Шабданбека Жумагулова переименован лицей-интернат «Манас» и размещен в здание Чалдыбарской школы-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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По словам главы Минобразования, в Чалдыбарской школе-интернате, рассчитанной на 300 мест, проживали и получали образование 60 детей сирот. Преподавали 57 учителей. С экономической точки зрения это было невыгодно. Поэтому большую часть детей из Чалдыбарской школы-интерната перевели в Чуйскую. Сейчас в школе-интернате остались 47 сирот.

Догдуркул Кендирбаева отметила, что все 10 школ-интернатов в республике будут трансформированы в прототип лицея «Акылман».

«Скоро придем на ратификацию кредита от ИБР и Всемирного банка. Проект будет предусматривать строительство прототипов «Акылмана» во всех областях, усиление кадров и их зарплаты», — сказала министр.

Она добавила, что сейчас в лицее-интернате «Манас» обучаются 204 ребенка. Учреждению выделяется 33 миллиона 400 тысяч сомов в год.

При этом Дастанбек Джумабеков подчеркнул, что в лицее «Манас» обучаются только дети из обеспеченных семей и дети сироты из Таласской области лишились права на образование.

С коллегой согласился и депутат Марат Мураталиев. Он заметил, что до объединения двух образовательных учреждений чиновники говорили, что учителя останутся. Но после объединения учителей из Чалдыбарской школы-интерната уволили. Набрали тех, кто живет за 70 километров от учреждения.

«Нормальный интернат исчез. Сколько сейчас сирот, полусирот страдают в Таласе. За ними никто не смотрит. Нужно поставить точку в этом вопросе. Из тех детей сирот, которые учились в школе-интернате в Бишкек забрали только четверых. Что будет с остальными? Дети из лицея воспитываются в полноценных семьях. Но их подселили к сиротам. Как они вместе будут обучаться? Я не понимаю», — сказал Марат Мураталиев.