Трубы питьевого водоснабжения производятся из баклажек и прочего пластика, выброшенных в мусорные контейнеры. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил депутат Аманкан Кенжебаев.

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаз Сокеев сообщил, что министерство намерено создать лабораторию для проверки качества объектов питьевого водоснабжения, так как существующие технические надзоры выдают сертификаты без проверки.

На создание такой лаборатории Минсельхоз, по его словам, собирается взять у Всемирного банка около $6 миллионов.