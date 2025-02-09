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Власть

Борьба со смогом. Адылбек Касымалиев побывал на ТЭЦ Бишкека

Глава кабмина посетил Бишкекскую ТЭЦ и ознакомился с текущей деятельностью.

Адылбеку Касымалиеву доложили о работе теплоцентрали, ее производственных мощностях, технических характеристиках, текущих показателях работы и плане ремонтных кампаний на 2025 год. Особое внимание уделено информации о несении нагрузок в текущий период и обеспечении надежного энергоснабжения столицы, а также ходу восстановления оборудования после нештатной ситуации на ТЭЦ в 2024 году.

По завершении осмотра предприятия состоялось совещание, посвященное подведению итогов прохождения отопительного сезона 2024/2025, анализу проблемных вопросов и выработке мер по их устранению, а также вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026. В частности, обсуждались вопросы снижения выбросов в атмосферу и борьбы со смогом, а также перспективы увеличения доли использования природного газа в качестве топлива для ТЭЦ в рамках реализации программы газификации города.

Отмечено, что стабильное и экологичное функционирование столичной ТЭЦ имеет ключевое значение для обеспечения комфортных условий жизни горожан, бесперебойной работы предприятий в зимний период и улучшения экологической ситуации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319359/
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