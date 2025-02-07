Администрация Трампа сокращает штат сотрудников USAID на 97 процентов

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сохранить только 294 сотрудника Агентства по международному развитию (USAID) из более чем 10 тысяч по всему миру. Об этом пишет Reuters.

В частности, после сокращения агентства более чем в 30 раз в африканском бюро останутся лишь 12 человек, а в азиатском — восемь.

По данным источников Reuters, знакомых с этими планами, некоторые работники USAID уже начали получать уведомления об увольнении.

На этой неделе на сайте агентства появилось сообщение о том, что почти все сотрудники USAID будут отправлены в административный отпуск по всему миру.

Работа USAID и программы иностранной помощи уже приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.