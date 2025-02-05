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Общество

Сотрудников USAID отправили в административный отпуск

На официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID) появилась информация о том, что все сотрудники организации по всему миру, нанятые напрямую, будут отправлены в административный отпуск.

Исключения составят работники, ответственные за критически важные функции миссии и специально назначенные программы, а также основное руководство. Ключевой персонал получит уведомление о продолжении работы до 15.00 6 февраля.

Сотрудникам, находящимся за пределами США, USAID и Госдеп организуют и оплатят дорогу домой в течение 30 дней, продлят срок возвращения только в случае проблем с безопасностью, семейных или медицинских трудностей. Организация также расторгнет контракты с внештатными сотрудниками и организациями, которые предоставляют специалистов для работы с USAID.

Ранее сообщалось, что сайт агентства перестал работать. При попытке доступа к ресурсу появлялось сообщение о сбое соединения с сервером.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы провести ревизию программ на соответствие «американским ценностям» и целям внешней политики Штатов. Приостановка этого финансирования поставила под угрозу программы в таких регионах, как Газа, Украина и Судан.

Через некоторое время Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах денег налогоплательщиков Соединенных Штатов на «нелепые проекты».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318998/
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