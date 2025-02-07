Администрация Трампа распускает группу «по борьбе с российскими олигархами»

Генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила группу «по борьбе с российскими олигархами». Об этом сообщает ️Reuters.

Прокуроры, назначенные в оперативную группу, вернутся на свои предыдущие должности. Распоряжение будет действовать по меньшей мере в течение 90 дней и может быть продлено.

Напомним, в 2022 году Минюст Соединенных Штатов сформировал группу KleptoCapture. Она занималась обеспечением соблюдения санкций и экспортных ограничений против России, а также борьбой с «коррумпированными российскими олигархами».

«Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода», — отметила Пэм Бонди в служебной записке, добавив, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение соблюдения санкций и арест активов бизнесменов, будут перенаправлены на противодействие наркокартелям.