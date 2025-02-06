На заседании совета Счетной палаты Кыргызстана сегодня, 6 февраля, аудитор Азамат Раматилаев представил результаты аудита исполнения бюджета Министерства здравоохранения и его ведомственных учреждений за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

По данным проверки, в министерстве выявлены серьезные несоответствия при выплате заработной платы, госзакупках, учете товарно-материальных ценностей и других операциях.

Общая сумма нарушений составила 3,16 миллиарда сомов.

Из них:

• процедурные нарушения — 2 миллиарда 341 миллион 617 тысяч сомов;

• финансовые нарушения — 819 миллионов 735 тысяч сомов, в том числе:

при исполнении бюджета — 561 миллион 186 тысяч сомов;

при использовании имущества — 4 миллиона 552 тысячи сомов;

по порядкам учета и отчетности — 151 миллион 505 тысяч сомов;

при закупке товаров, работ и услуг — 102 миллиона 49 тысяч сомов.

Из 819 миллионов 735 тысяч сомов финансовых нарушений 114 миллионов 452 тысячи подлежат восстановлению.

В ходе аудита восстановлено 111 миллионов 157 тысяч сомов.

«Отчет утвержден на заседании совета Счетной палаты и будет направлен соответствующим государственным учреждениям с письменными предписаниями и рекомендациями», — говорится в сообщении.