09:42
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Власть

Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США

Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США. Документ размещен на сайте Белого дома.

Дональд Трамп запретил трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях.

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», — сказал американский президент, подписывая указ. Он также отметил, что документ — это часть «масштабных усилий по возвращению нашей культуры и наших законов».

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не будут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта.

Напомним, в декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что в стране будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал он на мероприятии TurningPoint’s AmericaFest 2024.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319075/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
В США будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров — Трамп
Трансгендер, голые путаны и стеснительные клиенты. Милиция провела рейд «Притон»
Дональд Трамп намерен запретить трансгендерным военным служить в армии США
Минздрав разработал положение о медосвидетельствовании трансгендеров
В Конгресс США впервые избрана трансгендер, прошедшая в палату от демократов
Реалии сегодняшнего мира: в Британии родился первый ребенок без матери
Популярные новости
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Депутат Эрулан Кокулов опоздал на&nbsp;заседание и&nbsp;поругался с&nbsp;коллегами Депутат Эрулан Кокулов опоздал на заседание и поругался с коллегами
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
6 февраля, четверг
09:30
Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 февраля Сом подешевел к евро, рублю и тенге. Курсы валюты на 6 ...
09:29
Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США
09:10
Вопрос беспрепятственного движения большегрузов обсудили Минтранс и посол РФ
08:47
Незаконный ввоз техники Apple в Кыргызстан выявили таможенники
08:30
Задержание чиновника, уличенного в коррупции, прокомментировали в Минкультуры
5 февраля, среда
23:42
Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших
23:23
День Победы: молодых кыргызстанцев приглашают принять участие в конкурсе эссе