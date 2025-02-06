Указ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» подписал президент США. Документ размещен на сайте Белого дома.

Дональд Трамп запретил трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях.

«Теперь женский спорт будет только для женщин. Война против женского спорта окончена», — сказал американский президент, подписывая указ. Он также отметил, что документ — это часть «масштабных усилий по возвращению нашей культуры и наших законов».

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, президент ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не будут позволять мужчинам соревноваться в женских видах спорта.

Напомним, в декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что в стране будет только два пола — мужской и женский, и никаких трансгендеров.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал он на мероприятии TurningPoint’s AmericaFest 2024.