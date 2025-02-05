Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями принцу Рахиму Ага Хану в связи с кончиной его отца, принца Карима Ага Хана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«С глубокой скорбью воспринял печальную новость о кончине вашего отца, уважаемого принца Карима Ага Хана. Выражаю искренние соболезнования вам, вашей семье и близким.



Принц Карим Ага Хан посвятил свою жизнь благородному делу – развитию образования, здравоохранения и социальной сферы, принося надежду и открывая новые возможности для миллионов людей по всему миру. Его гуманные и милосердные дела, а также ценности сострадания и добродетели останутся примером для будущих поколений.



Разделяю вашу скорбь и желаю вам сил, стойкости и терпения в этот трудный час. Пусть земля ему будет пухом», — говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, 4 февраля на 89-м году жизни в Лиссабоне скончался духовный лидер исмаилитов-низаритов принц Карим Ага Хан IV.