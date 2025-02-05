19:49
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Власть

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями принцу Рахиму Ага Хану в связи с кончиной его отца, принца Карима Ага Хана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С глубокой скорбью воспринял печальную новость о кончине вашего отца, уважаемого принца Карима Ага Хана. Выражаю искренние соболезнования вам, вашей семье и близким.

Принц Карим Ага Хан посвятил свою жизнь благородному делу – развитию образования, здравоохранения и социальной сферы, принося надежду и открывая новые возможности для миллионов людей по всему миру. Его гуманные и милосердные дела, а также ценности сострадания и добродетели останутся примером для будущих поколений.

Разделяю вашу скорбь и желаю вам сил, стойкости и терпения в этот трудный час. Пусть земля ему будет пухом», — говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, 4 февраля на 89-м году жизни в Лиссабоне скончался духовный лидер исмаилитов-низаритов принц Карим Ага Хан IV.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319056/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Карим Ага Хан IV Лиссабондо дүйнө салды
Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне
Садыр Жапаров выразил соболезнования Эрдогану в связи с трагедией в Болу
Землетрясение в Тибете. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР
Садыр Жапаров выразил соболезнования лидерам Кореи в связи с авиакатастрофой
Глава кабмина КР оставил запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России
Авиакатастрофа в Актау. Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с трагедией в Балыкесире
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой
Популярные новости
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
5 февраля, среда
19:36
Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в Минобразования Как повысят зарплату научным сотрудникам, рассказали в ...
19:24
Сотрудников USAID отправили в административный отпуск
19:05
МЧС намерено усилить меры пожарной безопасности в многоэтажках
18:50
Аскару Салымбекову присвоено звание «Герой Труда» Кыргызстана
18:45
Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования принцу Рахиму Ага Хану