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Общество

Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне

Фото Diwan of the Ismaili Imamat

Духовный лидер исмаилитов-низаритов, основатель Сети развития Ага Хана (AKDN) принц Карим Ага Хан IV ушел из жизни в Лиссабоне в возрасте 88 лет. Об этом сообщается в официальном заявлении Diwan of the Ismaili Imamat.

Ага Хан IV возглавлял исмаилитскую общину с 1957 года, когда в возрасте 20 лет сменил на этом посту своего деда.

Согласно традиции, новый имам назначается предшественником посредством завещания. Ожидается, что имя нового имама будет обнародовано в ближайшие дни после оглашения завещания Карима Ага Хана IV.

В Кыргызстане Фонд Ага Хана (AKF) активно работает с 2002-го, реализуя проекты в сферах образования, здравоохранения и сельского развития. Одним из значимых проектов является открытие Университета Центральной Азии (УЦА) в Нарыне, созданного при поддержке правительства КР и Фонда Ага Хана. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318943/
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