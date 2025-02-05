Как проходит госвизит президента Садыра Жапарова в Китай (много фото)

Сегодня, 5 февраля, в Пекине прошла церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином.

Главу кыргызского государства и первую леди Айгуль Жапарову встречали Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. После взаимных приветствий и совместного фотографирования лидерам двух стран и их супругам представили членов делегаций.

На церемонии прозвучали государственные гимны КР и КНР в исполнении военного оркестра. Затем главы государств приняли рапорт командира роты почетного караула и совершили обход строя.

Потом состоялась встреча Садыра Жапарова с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили кыргызско-китайские отношения, перспективы углубления всестороннего и равноправного сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, между сторонами подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

В рамках госвизита Садыр Жапаров возложил венок к Памятнику народных героев на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Памятник народным героям – национальный монумент Китая, установленный в честь тех, кто отдал свои жизни в революционной борьбе XIX и XX веков. Он был возведен в 1952–1958 годах и считается одним из значимых символов китайской истории.