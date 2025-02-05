15:19
USD 87.45
EUR 90.38
RUB 0.86
Власть

Как проходит госвизит президента Садыра Жапарова в Китай (много фото)

Сегодня, 5 февраля, в Пекине прошла церемония официальной встречи президента Садыра Жапарова с председателем КНР Си Цзиньпином.

Главу кыргызского государства и первую леди Айгуль Жапарову встречали Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань. После взаимных приветствий и совместного фотографирования лидерам двух стран и их супругам представили членов делегаций.

На церемонии прозвучали государственные гимны КР и КНР в исполнении военного оркестра. Затем главы государств приняли рапорт командира роты почетного караула и совершили обход строя.


Потом состоялась встреча Садыра Жапарова с Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудили кыргызско-китайские отношения, перспективы углубления всестороннего и равноправного сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

По итогам встречи принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, между сторонами подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

В рамках госвизита Садыр Жапаров возложил венок к Памятнику народных героев на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Памятник народным героям – национальный монумент Китая, установленный в честь тех, кто отдал свои жизни в революционной борьбе XIX и XX веков. Он был возведен в 1952–1958 годах и считается одним из значимых символов китайской истории.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319017/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапары: кандай документтерге кол коюлду?
Кытай менен Кыргызстандын лидерлеринин сүйлөшүүлөрү өттү: Эмнелер талкууланды?
Садыр Жапаров Кытайдын Мамлекеттик кеңешинин Премьери Ли Цян менен жолугушту
Садыр Жапаров и премьер Госсовета Китая Ли Цян провели переговоры: что обсуждали
Госвизит в Китай: Садыр Жапаров вместе с первой леди прибыл в Пекин
Садыр Жапаров: «Кытай негизги соода жана стратегиялык өнөктөшүбүз»
Садыр Жапаров: Китай — ключевой торговый и стратегический партнер
Торговые войны. Китай инициирует антимонопольное расследование против Google
Китай ввел ответные торговые пошлины против США
Садыр Жапаров 4-7-февраль аралыгында Кытайга мамлекеттик сапар менен барат
Популярные новости
Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о&nbsp;сложении полномочий Три судьи Бишкекского городского суда написали заявления о сложении полномочий
Президент так решил&nbsp;&mdash; Алымкадыр Бейшеналиев о&nbsp;своем увольнении Президент так решил — Алымкадыр Бейшеналиев о своем увольнении
Он&nbsp;не&nbsp;имел права предавать президента. Депутат об&nbsp;Алымкадыре Бейшеналиеве Он не имел права предавать президента. Депутат об Алымкадыре Бейшеналиеве
Эркин Чечейбаев назначен&nbsp;и.&nbsp;о. министра здравоохранения. Что о&nbsp;нем известно Эркин Чечейбаев назначен и. о. министра здравоохранения. Что о нем известно
Бизнес
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
Успевайте! До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; остались считанные дни Успевайте! До розыгрыша 10 МИЛЛИОНОВ сомов от «Мой О!» остались считанные дни
Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;&nbsp;/ НПС &laquo;Элкарт&raquo; Внимание! Будьте бдительны: мошенники используют данные ЗАО «МПЦ» / НПС «Элкарт»
5 февраля, среда
15:08
Как проходит госвизит президента Садыра Жапарова в Китай (много фото) Как проходит госвизит президента Садыра Жапарова в Кита...
15:05
Кадры, профилактика, коррупция — глава Минздрава о ключевых приоритетах
15:04
Депутат просит мыломоющие средства внести в список социально значимых товаров
14:24
Еще один факт домогательства в автобусе. Есть жалобы на бездействие милиции
14:00
Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста