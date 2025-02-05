В КР хотят наказывать правоохранителей за возврат приватизированных объектов

Депутат Жогорку Кенеша Эльдар Абакиров предлагает ввести уголовную ответственность в отношении правоохранителей, которые пытаются вернуть государству приватизированные объекты, подпадающие под амнистию. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.

Отметим, другим же проектом закона нардеп предлагает ввести амнистию для некоторых объектов, приватизированных с 1991 по 2024 год.

Эльдар Абакиров подчеркивает, что на данный момент в стране сложилась кризисная ситуация в сфере защиты частной собственности. Судебные разбирательства по приватизированным объектам ведутся годами, создавая правовую неопределенность.

Владельцы не уверены в неприкосновенности своей собственности, так как не обладают полной информацией о приватизационных процессах 1990-2000-х годов.

В отдельных случаях представители государственных органов предпринимают незаконные попытки изъять частную собственность.

Депутат отмечает, что сегодня инвесторы сталкиваются с серьезным риском изъятия частной недвижимости государственными органами или пересмотра права собственности на основании приватизационных ошибок прошлых десятилетий. Это приводит к тому, что:

• граждане боятся вкладывать деньги в частную собственность внутри страны;

• капитал утекает за границу, поскольку инвесторы предпочитают более предсказуемые юрисдикции;

• финансовые ресурсы не направляются на развитие бизнеса, а «замораживаются» в ожидании «лучших времен».

В связи с этим законопроектом предлагается легализовать объекты, переданные в частную собственность в рамках приватизационных процедур, если добросовестный покупатель за свои честно заработанные деньги приобрел объект и получил все необходимые правоудостоверяющие документы, выданные уполномоченным государственным органом.

Таким образом, наличие таких документов является неопровержимым основанием для признания права собственности. Следовательно:

• никакие государственные органы (включая правоохранительные и органы местного самоуправления) не вправе посягать на такую собственность;

• любые попытки пересмотра прав собственности на объекты, подпадающие под амнистию, должны признаваться незаконными и влечь за собой ответственность.

В связи с этим из-за необходимости внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс предлагается следующее дополнение к статье 214 «Самоуправство»:

«1.1. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются общественными работами от 100 до 300 часов, исправительными работами от одного года до трех лет либо штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч расчетных показателей».